"Waxaan u haystay weyso qaad in uu ku maqanyahay, balse Eritrea ayaa loo qaaday"

39 Daqiiqadood ka hor

Mar ay warbaahinta la hadleen ayaa waxay sheegeen in la jaray xiriirkii kala dhexeeyay iyaga iyo carruurtooda oo ay doonayaan in loo soo celiyo.

Dhowaan waxaa soo baxay warar aad la isula dhex marayay oo sheegayay in qaar ka mid ciidamadii Eritrea loo qaaday dalka dib loogu soo celiyay, balse illaa hadda ma jiro cid dowladda ka tirsan oo si rasmi ah uga hadashay amaba cid halkaasi laga soo celiyay oo la arkay.

"Indho arkay aniga ayaa ugu dambeeyay, iridda ayuu ka baxay waxaan u maleynayay inuu soo weyseysanayo, maalintii oo dhan telefoonkiisaa wacayay waxaan is iri cunuggii xagguu aaday, markaan kuwii ka yaryaraa weydiiyay waxay dhaheen hooyo telefoonkiisa wuu dansan yahay. Waan iska jiifannay, subixii ayaan weydiiyay walaalkii ku xigay, wuxuu igu yiri hooyo wuu isoo wacay Afgooye ayaan joogaa ee hooyo u sheeg ayuu yiri,"

Maxamed Feyley, wuxuu ka tirsanaa askartii Dowladdii Kacaanka sanadihii 1970-meeyadii, waxaana ka maqan wiilkiisa oo 20 jir ah, oo markaas uun dhammeeyay dugsiga sare. Maxamed wuxuu qorsheynayay inuu wiilkiisa ka diwaangeliyo jaamacadda, kahor inta aan loo qaadin Eritrea, waxaana tuhun weyn gelisay sababta ay dowladda uga qarisay in wiilkiisa la diwaangeliyay. "Waxaan is weydiiyay ciidamo cawo madow la qorayo, ciidamo la qarinayo, ciidamo iyaga iyo waalidkood xiriirkooda la kala gooyay oo aysan is arkeyn, ciidamo la leeyahay qaran ayaa loo qoray, shaki ayaa i galay, lama qariyo rigo ayaa laga qoraa," ayuu yiri.