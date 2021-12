Maxay Xaliimo Aaden ugu soo labatay shaqada "Fashion-ka" oo ay horay uga baxday?

Xaliimo Aaden waxay shaqadan si kadis ah uga baxday bishii November ee 2020-kii, iyadoo sheegtay in ay xayaysiinta dharka uga baxday diinteeda ay aaminsan tahay awgeed.

Balse hadda waxay sannad ka dib dib ugu soo laabatay jilliinkii xayaysiista dharka ee ay isaga baxday- balse haatan waxay doonaysaa in ay isbaddal samayso intii ay shaqada oo dhan ka dhex bixi lahayd.

"Waxaan doonayaa in aad dib ugu laabto shaqadaydii aan jeclaa anigoo la imaanaya calaamad ganacsi oo waafaqsan dhaqankayga iyo waxa aan aamisanahay" ayay u sheegtay Page Six Style.

"Muhiim ayay ii tahay inaan shaqada ku soo laabto anigoo wata shuruudahayga, aad ayaan ugu faraxsanahay in aan fursad u helay in sida aan rabo aan hawlahayga u qabsado".

Xaliima Aden, waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee iydaoo xijaaban sameysay xayeysiiska dharka. Bishii November ee sannadkii hore ayey ka baxday shaqadaas, waxayna sheegtay in aysan waafaqsanayen diinta Islaamka.

Wareysi gaar ah oo ay siisay weriyaha arrimaha diinta ee BBC, Sodaba Haidare, waxay ku sheegtay sababta buuxda ee ku kulliftay in ay isaga baxdo shaqadaas, iyo sida ay go'aankaas ku gaartay.

Gabadhan oo ka dhooftay xerada qaxootiga ee Kakuma ee Kenya, oo ah halka ay ku dhalatay, farriimo ay soo dhigtay baraheeda Twitter iyo Instagram, bishii November, waxay ku sheegtay "in ay nafteeda ku dhaliileyso xoogga ay saartay fursadda ay ka heshay fashion-ka, ayna hilmaamtay wuxuu u horseedi karo."

Xaliima oo ka mid ah gabdhihii ugu horreeyay ee fashion-kooda ku soo bandhiga xijaab ayaa sheegtay in ku fogaatay waddo lunsan, mararka qaarna aysanba salaadda tukan jirin.

Dadka qaar waxay ku tilmaameen in ay ahayd gabadh xijaabnayd oo guul ka gaartay xayeysiiska dharka iyo modelling-ka, oo lagu sawiray bogga hore ee wargeyska Vogue, oo ka warrama quruxda iyo dharka. Waxaas oo dhan waxay isaga tagtay laba bilood ka hor ka dib markii ay shaqadaas waafaqi wayday caqiidadeeda.

"Waa wareysigii iigu horreeyay ee aan si deggan u bixiyo," ayey tiri iyadoo qosleysay. "Sababtoo ah, 10 saacadood kuma qaadan si aan u xirto dhar iyo is qurxin aanan dooneyn in aan sii wato."

Wadahadal kama aysan geli jirin in ay xijaab xirato. Waxay muhiim u ahayd sannadkii 2017-kii oo heshiis ay la saxiixatay shirkadda IMG, oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee xayeysiiska dharka iyo quruxda ee dunida.

Waxay heshiiska ku dartay qoraal u gaar ah oo ay ku sheegtay in IMG ay ogolaatay in weligeed aysan iska bixin doonin xijaabka. Wuxuu xijaabkeeda la mid ahaa dunideeda oo dhan.

Xaliima ayaa sheegtay in hooyadeed ay marar badan ka codsatay in ay ka harto mihnaddaas, waxaana ay tilmaantay in "ugu dambeyn ay ku guulaysatay".