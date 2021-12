Muslimiin ka carootay dal sheegay in gabar 21 sano ka yar aan la guursan karin

35 Daqiiqadood ka hor

Dhowr hoggaamiye, oo uu ku jiro xildhibaanka xisbiga AIMIM Asaduddin Owaisi, ayaa ka soo horjeestay ansixinta uu baarlamaanka dalkaas ansixiyay in da'da sharciga ah ee gabdhaha la guursanayo oo ahayd 18 la kordhiyo lagana dhigo 21.

Mid ka mid ah xildhibaannada dalkaas oo lagu magacaabo Owaisi ayaa bartiisa Twitter-ka qoraal uu soo dhigay ku yiri 'ragga iyo haweenka 18 jirka ah way sameysan karaan ganacsi, way saxiixi karaan heshiis, way dooran karaan raysal wasaare balse ma guursan karaan'.