Dalka ku dhiirraday inuu burburiyo hubkiisa nukliyeerka xilli colaad dunida ka taagnayd

Saacad ka hor

Marxaladda labaad ayaa lagu dabaqay in haddii ay dhacdo in Koonfur Afrika loo hanjabo (malaha ka imanaysa wareegtada shuuciga).

Xaaladdaas, waxaa lagu fikiray in si gaar ah loogu sheego quwad sida Mareykanka oo kale ah in Koonfur Afrika ay haysato hubka nukliyeerka, taas oo dhiirigelinaysa faragelin caalami ah oo meesha ka saaraysa khatarta.

Hadii ay dhacdo in qorshaha uu dhaqan gali waayo waxa ay u gudbi lahaayeen qorshihii sadexaad oo ka koobnaa in ay si cad u qirtaan in Koonfur Afrika ay haysato bamka atomiga ama in la sameeyo tijaabo dhulka hoostiisa ah si loo muujiyo awoodaas.