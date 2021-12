Daawo mas naadir ah oo labo madax leh oo laga helay Mareykanka

Saacad ka hor

Mas ay yartahay in horey loo arkay islamarkana qaba labo madax ayaa laga helay keyn ku taalla gobolka New Jersey ee dalka Mareykanka.

"Aad ayay u adagtahay in maskan uu ku badbaado duurka," waxaa sidaasi yiri Dave Schneider oo ah khabiir dhanka deegaanka.

Waxa uu intaa ku daray in Maska ay ku adkeyd in uu xamaarto markii uu isku dayayay inuu baxsado taasi oo u sahlanaan lahayd in ay qabtaan dadka ugaarsada.