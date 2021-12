Saddexdii saaxiib ee sida layaabka leh ku sameeyay halka bilyan ee doolar

Kaddib markii saddex arday oo saxiibbo ah oo ku noolaa Washington DC ay xaafaddooda ka waayeen cunto dadka dan yarta ah ay gadan karaan isla markaasna caafimaadka u fiican ayay go'aan sadeen in ay mushkiladdaan xalliyaan oo ay furtaan makhaayad ay ayagu leeyihiin.

Marka dib loo milicsado markii ay wax ka baranayeen jaamacadda Georgetown, Nicolas Jammet waxa uu sheegay in Jonathan Neman, iyo saxiibkiis Nathaniel Ru, aanay xilligaas haysan "meel ay wax ka cunaan".

Fikradoodu waxay ahayd in ay aas aasaan makhaayad cuntooyinka fudud uun lagu iibiyo, oo intii ay dukaamada ka soo iibsan lahaayeen adeeggeeda waxay go'aan sadeen in beeraleeyda maxalliga ah ay toos uga soo iibsadaan.

Jonathan, oo ah madaxa fulinta, ayaa sheegaya in markii hore aanay qorshaha ugu jirin in ay hal makhaayad ka badan furaan. "Kama aanan fekerin in ganacsi uu sidaas u ballaaranayo oo aan shaqo ka dhigan doonno," ayuu yidhi.