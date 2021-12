Sharciyo cusub: Imaaraadka Carabta oo loo fasaxay filimada anshax xumada

Saacad ka hor

Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa go'aansatay in hadda wixii ka billowda filimada loogu talo galay dadka waaweyn aan la xakameyn doonin, markii shaleemooyinka laga sii deynayana shuruud looga dhigi doono oo kaliya in da'da dadka la fiiriyo, qof walba oo 21 jir ah ama ka weynna loo fasixi doono.

Wasaaradda Dhaqanka, Dhallinyarada iyo Shuruucda Warbaahinta ayaa sheegtay in ilaalinta da'da ee ku asteysan 21 la hirgeliyay laga billaabo 19-kii bishan December, taasoo ka dhigan in dadka da'daas leh ay daawan garaan filimada aan oo aan waxba laga jarin.

Shuruucda cusub ee dhawaan lasoo rogay, ayaa dhigaya in ragga iyo dumarka ay isla noolaan karaan iyagoo aan is guursanin, halka meesha laga saaray xeerarkii xaddidayay cabidda khamriga iyo iibintiisaba.

'Isku day dib loogu soo jiidanayo maalgashiga caalamiga ah'

Abby Chaseman oo lagu soo xigtay Wargeyska The Times ee kasoo baxa Britain ayaa sheegay in markii filimka 'The Wolf of Wall Street' la geeyay Imaaraadka Carabta sanadkii 2014-kii laga jaray qiyaastii 45 daqiiqo oo ka mid ah.