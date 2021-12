Muxuu daanyeerka dhasha uga laynayaa eeyaha?

Eedeymo kala duwan ayaa lagu soo jeediyay warbaahinta oo ku saabsan muranka. Warbixino dhowr ah oo warbaahinada qaar qoreen ayaa sheegaya in daanyeerada ay dileen 200 oo ey ah.

Daanyeerradii kaxaystay ilamaha eyda...

In kasta oo arrintani laga hadal hayay gudaha Hindiya iyo dibada-ba todobaadkii hore, haddana dadka deggan tuulada Lavul, ayaa sheegaya in dagaalka u dhaxeeya Eeyda iyo Danyeerada uu bilaabmay bishii Sebtembar, ka dib markii laba daayeer ay yimaadeen tuulada Lavul.

Ka dib maxaa dhacay?

Wararka ayaa intaa ku daraya in danyeerada ilmaha Eeyga ee ay qaateen ay ka so tuureen geedaha korkooda taasi oo keentay in ay dhintaan.