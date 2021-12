Dhibaatada Ruushka iyo Ukraine: Putin oo sheegay in arrintu ay la taal Reer Galbeedka

Saacad ka hor

Saraakiisha ammaanka ee Ukraine ayaa sheegay in in ka badan 100,000 oo ciidammada Ruushka ah la soo tubay meel u dhaw xuduudooda, Mareykankuna waxa uu ugu gooddiyay Mr Putin inuu ku soo rogi doono cunaqabatayn "uusan weligii hore u arag" haddii uu weerraro Ukraine.

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee UK, Liz Truss, ayaa sheegtay inay soo dhawaynayso in dhab ahaantii Moscow ay "tilmaantay inay danaynayso inay bisha Janaayo gasho wadahadallo", hasayeeshee waxa ay ka digtay in weerrar kasta oo Ruushka ka yimaado lagaga hortegi doono cunaqabatayn saamayn xun ku reebi doonta dhaqaalaha Ruushka.

Liis dalabaad ah oo uu Ruushku soo bandhigay todobaadkii hore ayaa waxaa ku jiray in Ruushku uu doonayo in Nato ay dib ugu gurato halkii ay joogeen 1997, dalabkaas oo aanay ka gorgortamayn Poland, wadammada Baltic-ga iyo dalalka kale ee Bariga Yurub kuwaas oo ku biiray isbahaysiga milateri ee difaaca reer Galbeedka.

Ruushka ayaa 2008-dii waxa uu xoog ku galay waddanka Georgia, kaddibna waxa uu 2014-kii Ukraine ka qabsaday Crimea, Moscow-na waxa ay raadinaysaa damaanad ah in labadaasi dal midkoodna aan loo ogolaan in Nato uu ku biiro.

Ciidammo dheeraad ah ayaa la geeyay Crimea waxaana lagu wadaa in dhoolla-tus milateri uu dhawaan halkaasi ka dhaco. Jarmalka ayaa walaac ka muujiyay dhaqdhaqaaqyada ciidammada Ruushka waxaana uu sheegay in wadahadal uu "haatan asaasi u yahay in la isku dayo in la dajiyo dhibaato wayn".