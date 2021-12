Wax ka ogoow shan sabab oo uu Midoowgii Sofiyaatka u burburay.

Qaar badan ayaa ku doodaya in dib-u-habayntan, oo loo yaqaan Perestroika (dib u dhiska iyo dib u habeynta) iyo Glasnost ( daahfurnaanta iyo xorriyadda hadalka), ayaa horseeday dhimashada dalka. Qaar ayaa sheegaya in Midowgii Soofiyeeti uu ahaa mid ka badbadin badan, marka loo eego qaabka uu u dhisan yahay.

1. Dhaaqalaha

Siyaasadda Madaxweyne Gorbachev ee kordhinta hufnaanta hay'adaha dawladda waxa ay ujeeddadeedu ahayd in ay ka dhalato xorriyatul-qawl hagaagsan, waddan uu ku jiray tobannaan sano oo nidaam kali-talis ah oo dadku ka cabsanayenn in ay aragtidooda dhiibtaan, guud ahaan.

3. Qarannimadii

4. Niyadjab iyo rejo

Waxa kale oo ay awood u yeesheen in ay arkaan waxa ay maamulkoodu isku dayayeen in ay ku qariyaan muddo sannado ah iyaga oo ka mamnuucay in ay u safraan dibadda, xidhitaanka idaacadaha ajnabiga ah (sida BBC World Service) iyo in ay kormeeraan calaamad kasta oo filim shisheeye ah oo soo gelaysa Midowga Soofiyeeti.