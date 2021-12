Dagaalka Boosaaso: Shiikha hoobiyahu haleelay "jimcadaan maanta ah isaga ayaa ku qornaa khudbadda"

19 Daqiiqadood ka hor

Khasaaraha dagaalkan ayaa lagu soo warramayaa in tirada dadka kale ee ku dhintay ay intaas ka badan yihiin.

Gunta dagaalka ka socda Boosaaso?

Ciidamada la dagaalanka aragigixsada Puntland ee PSF ayaa horay u sheegay in lagu fashilmay tallaabo la doonayay in ciidamada la isaga horkeeno, kadib muuqaal ay soo dhigeen PSF bogga ay ku leeeyihiin Facebook.

Waxaa muuqaalka lagu arkayay tiro kamid ah ciidamada Puntland oo sheegayo in aanay diyaar u aheyn inay weeraraan PSF.

Wasiirka Amniga Puntland, Cabdisamad Maxamed Gallan oo BBC-da xilligaas la hadlay ayaa sheegay in aanay jirin waddo kale oo u furan hoggaanka hay'addaasi oo aan ka ahayn in agaasimaha PSF uu xilka ku wareejiyo agaasimaha cusub ee uu madaxweyne Deni magacaabay.

Wasiirku waxa uu agaasimaha xilka laga qaaday ku eedeeyay dib-u-dhaca ku yimid ku kala wareegidda xilkaasi, wuxuuna sheegay in uu ku rajo weyn yahay in xilkaasi lagu kala wareegi doono.Tan iyo markii ay soo baxday wareegtada madaxweynaha Puntland, waxaa magaalada Boosaaso soo gaarayay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa PSF-ta oo u muuqday in ay ka gadoodsan yihiin xil ka qaadista agaasimaha hay'addaasi, waxaana arrintaasi walaac ka muujiyay shacabka ku dhaqan magaaladaasi.