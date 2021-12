Maxay Farmaajo iyo Rooble mar kale xariga u kala furteen, maxaase hadda laga yeeli doonaa?

Madaxweynuhu muxuu sheegay?

Warqad xalay lagu daabacay bogga madaxtooyada Soomaaliya, ayaa madaxweyne Farmaajo uu ku baaqay in la isugu yimaado shir wadatashi, si la isugu waafaqo hoggaan awood u leh hirgelinta doorasho dhammeystiran oo si hufan dalka uga dhacda.

Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa dhowr maalmood ka hor xilka ka qaaday xubno ka tirsan Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorashooyinka dadban ee Soomaaliya "kadib markii lagu eedeeyay xubnahan in ay lumiyeen madaxbanaanidii guddinimo ayna ku milmeen siyaasadda," sida lagu sheegay War kasoo baxay Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha.

Rooble oo garowsan in doorashada ay gaabis ku socoto ayaa isugu yeeray Golaha Wadatashiga Qaranka inay Muqdisho isugu yimaadaan 27-ka Desembar.

Xaaladda ayaa cirka isku sii shareertay markii xubno ka mid ah Guddiga Doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya oo saxaafadda kula hadlay Muqdisho shalay oo Sabti ahayd ay sheegeen in guddoomiye Cirro ay xilkii ka qaadeen ka dib markii guddigu ay eedaymo ka soo gudbiyeen guddoomiyaha. Cirro ayaa ku gacanseyray xil kaqaadistaasi.

War qoraal ah oo lagu daabacay bogga Facebook-ga ee guddigaas ayaa lagu sheegay in aysan jirin xil ka qaadis lagu sameeyey guddoomiyaha iyo ku xigeenka guddigaas.

"Markii ay caddaatay in Ra'iisul Wasaarahu uu ka leexday dhibbihii hirgelinta doorashada isaga oo kala dhantaalay wadajirka guddiyadii loo igmaday fulinta iyo qabashada doorashooyinka kuna xadgubay madaxbannaanidooda shaqo" ayaa lagu sheegay warsaxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya.

Bishii Maaj horraanteedii ayay ahayd markii Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu khudbad uu ka jeediyay Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ka sheegay in uu ra'iisal Rooble uu hoggaamin doono doorashada iyo amniga.

Sidee Rooble uga jawaabay?

Warsaxaafadeed maanta ka soo xafiiska ra'iisal wasaare Rooble ayaa uu isna dhankiisa ku eedeeyey madaxweyne Farmaajo in uu carqaladaynayo hannaankii doorashada uuna ka shaqaynayo sidii uu xilka ku soo joogi lahaa.

Rooble ayaa intaasi ku daray, "waxaan la wadaagaynaa Shacabka Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamkaba in Madaxwaynuhu intii uu Xafiiska joogay uu waqti, maal iyo maskaxba ku bixinayay sidii uu kusii joogi lahaa xafiiska isaga oo isku dayaya in doorashadu noqoto oo kaliya mid ka jawaabaysa doonistiisa ama uu wadada u xaarto muddo kororsi sharci-darro ah." ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedka ka soo baxay Xafiiska Warfaafinta ee Raysalwasaare Rooble.

Waxey ka wada hadleen dardargelinta iyo hufnaanta doorashada, iyo tabashooyinka jira inta aan la gaadhin shirka lagu wadey inuu maalinta berri ah Muqdisho uga furmo Golaha Wadatashiga Qaranka. Ma cadda inuu kulankaasi dhici doono iyo in kale.

Eedaymaha gaarka ah ee ku aaddan Rooble

Eedaymaha gaarka ah ee loo jeedinayo Rooble kuma salaysna oo keliya dhanka doorashada. Se dhawaan ayay ahayd kolkii taliyaha Ciidanka Badda ee Soomaaliya uu ku eedeeyey raysalwasaaraha dhul boob iyo in uu dhisanayo dhulkii danta guud.

"Warar dacaayada oo la soo abaabulay oo ay ka soo shaqeeyeen kooxo abaabulan, sababtuna tahay qorshe diyaarsan oo la rabo in lagu magac dilo Raysalwasaaraha, dadka Sioomaaliyedna lagu niyad jebiyo sababta keentayna waa arrin la xiriirta dedaalka Raysalwasaaruhu uu ugu jiro in uu hagaajiyo oo dariiq saxa oo dadka soomaaliyeed u cuntama uu ku socodsiiyo hannaanka doorashada ee masuulka looga dhigay," ayuu yidhi Wasiir Al Caddaala.

Halka sida oo kale warqad ka soo baxdayy Wasiirka Amniga C/llaahi Maxamed Nuur ayaa ku amray Hey'adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya in aanu safri karin Sarkaalka lagu magacaabo Cabdixamiid Maxamed Dirir oo ah Taliyaha Ciidanka Badda Soomaaliya, oo ay sheegeen in "qorshaynayo in uu dalka ka fakado"