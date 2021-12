Maxay badanaa Galmudug iyo Hirshabeelle uga 'aammusaan' kolka siyaasaddu cakiranto?

Saacad ka hor

Xaalka siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa u muuqda mid cakiran, xilli uu kilhaaf cusubi soo kala dhexgalay Madaxweyne Farmaajo iyo Raysalwasaare Rooble, kaas oo gaadhsiisan in dhinac dhinaca kale ku eedeeyo dastuur jabin. Madaxweynaha ayaaa sheegay in uu shaqada ka joojiyey raysalwasaaraha, halka raysalwasaaruhuna sheegayin 'madaxweynihii hore' isku deyayo in uu dalka carqaladeeyo.