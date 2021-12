Tirada ra''iisul wasaareyaashii iyo madaxweyneyaashii is khilaafay ee Soomaaliya

Saacad ka hor

Khilaafka iyo is qabqasiga hogaamiyaasha Soomaaliya ayaa ah mid aanan ku cusbeyn dhagaha shacabka Soomaaliyeed oo waxaa inta badan dhacda in madaxweynaha iyo ra'iisal wasaaraha ay isku fahmi waayaan arrimo siyaasadeed taas oo inta badan horseedda in midkood mooshin loo qaado oo sidaasi shaqada uga tago inkastoo ay dhif iyo naadir tahay in madaxweynaha uu tago.