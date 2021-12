Shan arrimood oo ku saabsan Xuseen Caydiid

Haddaba, dad badan ayaa laga yaabaa in aysan ka warqabin safarkii siyaasadda , inaga oo qoraalkan kaga hadlayna shan arrimood oo ku saabsan siyaasigan.

Sida uu xilka aabbihii ugala wareegay

Bishii February 1997-kii wuxuu iisu magacaabay inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya. Wuxuuna sheegay inuu doonayo inuu dib u dhiso dalka uu madaxweynaha ka yahay oo ay dagaalladu burburiyeen. Taageerayaasha SNA ayaa aabihiis Jeneraal Caydiid u doortay in uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya.

Xilalkii uu Soomaaliya ka soo qabtay

Xuseen Caydiid oo ah siyaasi rug caddaa ah oo in ka badan ka soo muuqday siyaasadda Soomaaliya wuxuu soo qabtay xilal dhowr ah. Xilalkaasi oo uu ka soo qabtay Dowladdii Federaalka ee ku meelgaarka ahayd ee Soomaalia xilalkaasi oo kala ahaa:

Ra'isal wasaare ku xigeenka dowladdii ku meel gaarka ee Soomaaliya inti u dhaxeysay May 2005 ilaa iyo 13-May 2007. 6-dii August 2007-dii baarlamaanka dowladda ku meel gaarka ahayd ayaa xilki ka qaaday Ra'isal wasaare ku xigeenka Xuseen Maxamed Faarax Caydiid isaga oo lagu lagu eedeeyey xil gudahso la'aan.

Ciidamada keydka ee Badda dalka Mareykanka

Hadalki uu Xuseen Caydiid xilka ku waayey

Xuseen waxaa uu yiri: "laba malyan oo qaxootigeena boqolkii 60 Ethiopia ayeey joogaan, baasaboorka Ethiopia ayeey qaateen, dhulka Ethiopia ayeey ku nool yihiin, dibaday ku aadaan, way ka soo laabtaan, xoolo dhaqatada waa galaan, waa ka soo laabtaan, haye xudduud laba kun oo kilomitir ayaa isla leenahay, xudduudaas in aan baabi'naan rabnaa xitaa, maxaa yeelay walaalaan nahay wax noo dhaxeeya ma jirto, hal baasaboor, hal ciidan, amaanka iyo hal dhaqaale in aan suubsanaan rabnaa."