UK: Muxuu yahay Dabagaalaha dhaawacay dad gaaraya 18 qof?

24 Daqiiqadood ka hor

Balse waxay sheegtay in uu qaniinay isbuucii lasoo dhaafay xilli ay ku quudineysay beerteeda, kaddibna waxa ay aragtay warar lagu shaaciyay Facebook oo sheegaya in dad kale uu ku qaniinay magaalada.

Waxa ay intaas ku dartay: "Kaddib markii aan arkay sawirrada dadka dhaawaca ah, waan yaabay, waxaana is weydiiyay waxa ku dhacay."

Mrs Reynolds waxa ay sheegtay inay ka war qabtay in loo baahnaa sidii tallaabo looga qaadi lahaa waxayna ku fikirtay in "maadaama uu iyada garanayay ay u sahlaneyd inay qabato".

"Waxaan dareemay in uu igu kalsoonaa balse aan khiyaanay."

Waxa ay tiri: "Gurigeyga barxaddiisa waa sida goob lagu dhaqo shimbiraha. Balse waxaan ogahay inaan sameeyay wax fiican. Waxaan heystaa wiil aan ayeeyo u ahay oo labo sano jir ah, haddii laga qaniini lahaa farta, waxaa laga yaabaa in laga goyn lahaa fartaas."

Haweeney ku nool iska aaggaas ayaa soo tebisay in uu xayawaankaas weeraray xilli ay qaadeysay kartoomo, waxayna baraha bulshada soo dhigtay sheeko ku saabsan qaabkii ay wax u gaareen iyo in ay qaadatay cirbad looga daweynayay sunta qaniinyaha dabagaalaha.

Afhayeen u hadlay waaxda ayaa yiri: "Aad iyo aad baan uga murugeysneyn inaan dabagaalahan dilno balsae waddo kale nooma furneyn maadaama isbaddal sharciga lagu sameeyay 2019-kii, kaasoo sharci darro ka dhigaya in duurka lagu sii daayo dabagaaleyaasha midabkoodu calowga yahay.

"Ma taageersanin sharcigan, waana kasoo horjeedsannay, balse sida sharciga ah waa inaan u hoggaansanno. Waxaa jira qaabab badan oo lagula tacaali karo dabagaaleyaasha calowga ah, dadkana waxaan ku boorrineynaa in aysan dabin u dhigin maadaama ay hadda sharci darro tahay in lagu sii daayo duurka, waddada keliya ee furanna ay tahay in la dilo."