Maxay Kenya iskuulada hooyga uga mamnuuceysaa ardayda isku jinsiga ah ee wax iska daya?

40 Daqiiqadood ka hor

Xigashada Sawirka, EDUMINKENYA / TWITTER Qoraalka sawirka, Wasiirka waxbarashada Kenya, Goerge Magoha

Wasiirka waxbarashada Kenya, Goerge Magoha, ayaa sheegay in dhamaan ardayda isku jinsiga ah ee wax iska daya laga mamnuuci doono dugsiyada hoyga ah.

Siyaasigan badanaa hadallada cadcad ayaa sheegay in ardaydaas loo bedeli doono dugsiyada aan loo hoyan si looga hortago in ay saameeyeen ardayda dugsiyada hoyga ah kula jira.

Wuxuu sheegay in maamulayaasha iskuulada, waa siduu u dhigaye, ay tahay in ay arintaa ka hortagaan iyaga oo ka duulaya samaha bulshada. Ururada xuquuqda aadamaha u dooda ayaa sheegay in ay dacwad kala hortagi doonaan dhaqangalka amarkan mamnuucidda ah.

Sharciga Kenya wuxuu dhigayaa ciqaab ah afar iyo toban sano oo xadhig ah cidda lagu helo dembiga ah in iyaga oo isku jinsi ah ay wax iska dayaan.

Magoha wuxuu sidoo kale taageeray baaqyada ah in waajib laga dhigo in ardayda laga baadho in ay maandooriye isticmaalaan marka dugsiyada la furo sannadka cusub.

Amnidarro saameysay waxbarashada carruurta Soomaalida woqooyi bari Kenya

Magoha ayaa sidoo kale taageeray baaqa ah in ardayda lagu sameeyo baaritaan qasab ah oo la xiriira maandooriyaha marka iskuulada dib loo furo sanadka cusub, isagoo sheegay in taasi ay wax badan ka tari doonto in la yareeyo kiisaska isticmaalka maandooriyaha oo uu sheegay in dalka oo dhan ay aad ugu badan yihiin.

Hadalkiisa ayaa daba socda mowjado dab ah oo bishii hore la qabadsiiyay qolalka jiifka iyo fasallada qaar ka mid ah dugsiyada hooyga ah taasoo oo horseedday in iskuullo dhowr ah si ku meel gaar ah loo xiro.

Hadaladan ayaa waxa caro ka muujiyay dadka Kenyanka ah kuwaas oo wasiirka ku eedeeyay in uu takoorayo ardayda LGBT ama isku jinsiga ah.

Nidaamka cusub ee waxbarashada Kenya oo walaac laga muujiyay

Wasiirka oo ku caan baxay hadallo adag ayaan ahayn markii ugu horreeysay ee ay go'aannadiisa dhaliyaan khilaaf, waxaana uu la yimid isbedello waaweyn oo ay ka mid tahay hirgelinta manhaj cusub oo muran badan dhaliyay oo gabi ahaanba wax ka beddelay manhajkii waxbarashada Kenya.

Wasaaradda Waxbarashada ee Kenya ayaa bilowgii sanadkan shaacisay in dalka uu ka wareegi doono nidaamka waxbarashada ee 8-4-4 loona wareegi doono nidaamka 2-6-6-3, kaas oo dhaqangeli doona sanadka soo socda.