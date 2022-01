Seddex arrimood oo maangal ah oo aad sanadkan samayn kartid

Dad badan oo Sanadka Cusub u adeegsada inay baal cusub noloshooda u furaan - si ay u beddelaan dhaqankooda. Haddana waxaan dhammaanteen qireynaa inay fududdahay in afka laga dhoho ayna adag tahay in la dhaqangeliyo.

1. Mustaqbalkaaga

Arrimahan iska hor imaanaya ee waqtiyada u dhaxeeya ayaa qofka ku noqon kara caqabad, sida inaan leennahay hal naf oo ku raaxeysaneysa daawashada telefishinka iyo naf kale oo ku raaxaysaneysa natiijo wanaagsan oo laga helay imtixaanka. Labadaas oo ah kuwa aanan isqaban karin, suurtogalna ahayn in hal waqti oo isku mid ah ay fulaan.

Waxaan is weydiin karnaa: Ma hadda ayaan nafteenna u hurnaa si aan mustaqbal fiican ugu noolaanno oo nolol wanaagsan leh, mise waxa ku mashquulnaa farxadaha kumeelgaarka ah?

Steven Pinker waa bare sare oo wax ka dhiga Jaamacadda Harvard University, waana qoraha Maangalnimada: Maxay tahay, maxay u sii badaneysaa, maxay muhiim u tahay iyo barnaamin soo jeediyaha taxanaha BBC 4 La Feker Think with Pinker

Waxaa laga yaabaa in ballanqaadka miro dhalku uusan weligii imaan. Intaas kaddibna, mar unbay da' yaraan ku soo mareysaa. Wax micno ah ma sameyneyso inaad tobnaan sano wax meel dhigato si aad u iibsato waxbaayo qaali ah oo aan hadhow waxba kuu tareynin.

Marka dhibaataneeddu maaha inaynaan wax u dhigan mustaqbalka, balse waa inaan ka gaabinno. Waynu cuneynaa, waana cabeynaa sida inaan muddo gaaban gudahood noolaanayno. Waynu ognahay in mararka qaar loo baahan yahay inaan wax u keydsanno maalinta daran , balse lacagta aanu maanta heysanno waxay ku gubaneysaa duleyl jeebkeeda ku dhex yaalla.

2. "Iska dhaadhicinta"

Marka ay waxyaabo xunxun nagu dhacaan waxaan aaminaa in dadka qaarkood ayba tahay in waxyaabaha xun kaligood ku dhacaan, inaga oo aanan tixgalinin sababaha muuqda ee laga yaabo in waxyaabahaasi horseedka u noqdeen ama kalifeenba.