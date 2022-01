Booliska India oo qabtay wiil lagu eedeeyay "beecin" been abuur ah oo ka dhan ah gabdho Muslimiin ah

Booliiska dalka India ayaa xiray wiil 21 jir ah oo lala xiriirinayo barnaamij ku shaqeeyo taleefoonnada casriga ahi oo lagu faafiyay sawirrada in ka badan 100 gabdhood oo Muslimiin ah oo la sheegay in ay " yihiin iib".

Ilaa iyo haatan ma cadda dambiyada lagu soo oogay balse booliska ayaa BBC-da u sheegay in wiilkani lala xiriirinayo barnaamijkaasi lagu faafiyay sawirrada gabdhaha Muslimiinta ahi ee la sheegay in la iibinayo ay yihiin xaraash.

Barnaamijkaasi oo hadda laga saaray intarneedka ama la joojiyay isticmaalkiisa ayaa lagu faafiyay sawirrada dhawr gabdhood oo Muslimiin ah isla markaana ah saxafiyiin caan ah ama hawlwadeenno u dhaqdhaqaaqa arrimaha Muslimiinta, iyaga oo aan laga helan wax oggolaansho ah. Gabdhahaasi ayaa la sheegay in ay iib yihiin oo la xaraashayo, arrintaa oo qeyb ka ah naceybka ka dhanka ah dadyowga Muslimiinta ah ee dalkaasi India.

Arrintani ayaa noqoneysa isku daygii labaad ee lagu dhibaataynayo dumarka Muslimiinta ahi ee dalkaasi, oo sawirradooda lagu faafiyay intarneedka iyada oo la sheegaya in la xaraashayo. Bishii Luuliyo ee sanadkii tegay, app iyo website lagu magacaabo "Sulli Deals" ayaa abuuray cinwaannada in ka badan 80 gabdhood oo Muslimiin ah - iyaga oo la isticmaalayo sawiro la soo galiyay intarneedka isla markaana la beecinayo- waxayna la sheegay in ay yihiin kuwo lagu xaraashayo qiimo aad u jaban.