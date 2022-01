Raysal wasaaraha Canada Justin Trudeau oo lala barbardhigay Hitler

Hogaamiye ka tirsan xisbiga Conservative-ka ee Lincolnshire ayaa xisbiga ka fogeeyay xildhibaan is barbar dhigay ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo Hitler.

Hogaamiye Kelham Cooke ayaa sheegay in aragtida xildhibaan Dr Moseley "aysan ahayn aragtida xisbiga Konserfatifka" ama golaha. Dr Moseley ayaa sheegay in hadaladiisa uu yahay mid shaqsi ah.

Waxa uu markii dambe ugu yeeray "qof waalan" wuxuuna intaaasi sii raaciyay: "Haa, waan arki karnaa in Trudeau uu shacabka ula dhaqmay sida Hitler."

Dr Moseley waxa uu sheegay in uu ka tarjumayo aragtida qoyskiisa, iyo asxaabtiisa shaqada ee Kanada oo aanu raaligelin ka bixin doonin hadalkiisa.

Waxa uu sheegay in hadalkaas uu ku sheegay boggiisa gaarka ah ee Twitter-ka oo aan la xiriirin doorkiisa xildhibaan. Wuxuu ku andacoodey in arrinta ay kicinayaan kooxaha "Bidixda fog".

Xildhibaan Dr Moseley, oo hasyta shahaadada injineernimada, ayaa qiray in talaalka dadka la ilaaliyo, laakiin wuxuu ku daray: "Laftaada u qaado haddii aad rabto."

"Waxaa nala taliyay xirfadlayaashayada caafimaadka dadwaynaha habka ugu wanaagsan ee loo raacayo tilmaamaha la bixiyay, waxaanan ku celinayaa in fariintooda at tahay waxa ugu fiican ee aan dhammaanteen samayn karno, waana in aan qaadano tallaalka xoojinta sida ugu dhakhsaha badan."