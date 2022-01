Haweeney Ugaasad ah: "Ugaasnimada dhaxal uma helin ee tolkeygaa ii doortay"

Maaddaama marka la eego dhaqanka Soomaalida, marka ay reero wada xaajoonayaan ay ragga uun kulan ka yeeshaan arrimaha la isku hayo ayaa waxay Xabiiba sheegtay in marka reero kale lala xaajoonayo ay qaadaneyso kaalintooda, oo aysan isu arki doonin inay dumar tahay kuna habboonen. "Waqtiga kii hore maaha oo wuu is beddelay, hooyooyinka iyo ragga waa la is dhex geliyaa waqtiga hadda, waqtiga hadda la joogo meel walba wixii ra'yigaaga iyo caqligaaga ah ayaad kala hadashaa," ayay tiri.