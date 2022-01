Koonfur Galbeed oo ka hadashay mowfiqkeeda la xiriira Amniga Qaranka iyo doorashooyinka Soomaaliya

29 Daqiiqadood ka hor

Xigashada Sawirka, GOOBJOOG Qoraalka sawirka, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen)

Waxaa caawa dib uga bilowday magaalada Muqdisho shirka u dhaxeeyay madaxda Madasha Wadatashiga Qaran ee looga hadlayo arimaha doorashooyinka iyo amniga. Shirka madaxda oo bilowday isniintii hore ayaa maanta galay hakad nasiino, iyaga oo ka doodi doona ajanda ay horey ugu heshiiyeen.

Laakiin maamulka Koonfur galbeed ayaa ka horyimid ka doodista amniga qaran iyo ciidamada, kaas oo qeyb ka ah ajandaha la filayay inay ka wada hadlaan madaxda.

Wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Maxamed Abukar Cabdi oo ka qeybgalayay barnaamjka Dooda Jimcaha ee BBC Somali ayaa sheegay in maamulka Koonfur galbeed uusan qeyb ka noqoneynin shir looga hadlayo arrimaha Amniga Qaranka iyo wareejintooda.

Wuxuu sheegay inay diyaar yihiin sixida iyo horey u socodsiinta howlaha doorashada Soomaaliya, isaga oo ku baaqay in la kala saaro amniga doorashooyinka iyo amniga qaranka.

Wuxuu intaa ku daray in doorashada badideed ay ka dhaceyso maamul goboleedyada islarmaarkana aysan jirin sabab looga hadlo amni qaran oo khuseysa doorashada Soomaaliya. Wuxuu ku tilmaamay dooda la xiriira amniga qaranka in loogu danleeyay in doorashada dib loo dhigo.

Waxaa se dooda wasiirka arrimaha gudaha Koonfur galbeed ka soo horjeeday wasiir ku xigeenka warfaafinta Xukuumada Soomaaliya Cabdiraxmaan Yusuf Cumar Alcadaala oo madaxweynaha ku eedeeyay in ciidamada uu u adeegsanayo in uu ku farogeliyo doorashada.

Wuxuu wasiir Cabdiraxmaan intaas ku daray in madaxda madasha wadatashiga qaran ay horey ugu heshiiyeen ajandaha shirkooda caawa dib uga bilowday Muqdisho, oo ay islamarkaasna ka doodi doonaa amniga qaran iyo arrimaha kale ee ciidamada la xiriira ee khuseeya doorashooyinka.

Madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo Raysal wasaaraha Soomaaliya ayaa shirkooda dib caawa uga bilowday gudaha garoonka Aadan Cabdulle Cusmaan ee magaalada Muqdisho.

Dastuurka iyo amniga guud ee dalka

Dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya qodobkiisa 90-aad (b) ayaa dhigaya in madaxweynaha uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, iyadoo faqrada xigtana ay sheegayso inuu awood u leeyahay magacaabidda taliyayaasha ciidamada heer federaal iyo ka qaadista xilalkooda marka ay soo jeediyaan golaha wasiiradda. Muddo xileedka madaxweyne Farmaajo ayaa dhammaaday Bishii feberaayo ee sanadkii hore. Dastuurka sooma hadal qaadin awwooddaha madaxweyne muddo xileedkiisu dhammaaday, laakiin weli xafiiska fadhiya.

Dadka taageersan madaxweyne Farmaajo ayaa ku doodaya in aysan jirin sabab uu amniga dalka iyo maqaamka ah taliyaha guud ee ciidamada uu ugu wareejiyo ra'iisal wasaare Rooble oo haatan uu khilaaf kala dhexeeyo.

Dadka taageersan Raysal wasaare Rooble ayaa iyagu qaba in madaxweyne Farmaajo muddo xileedkiisa dhammaaday islamarkaasna uu yahay musharax u taagan xilka madaxweynenimada markale. Xafiiska Raysal wasaaraha iyo dowlad goboleedyada ku aragtida ah ayaa ku doodaya in madaxweyne Farmaajo uu awood u leeyahay in ciidamada ka amar qaata uu "ku carqaladeeyo" doorashada, taasina ay tahay sababta ay u doonayaan inuu u wareejiyo amniga guud ee dalka.

Amnigee lala wareegayaa?

Dadka diiddan in ra'iisal wasaaraha lagu wareejiyo amniga guud ee dalka ayaa qaba su'aal ku aaddan qeexidda amniga ay tahay inuu lala wareego.

Waxa ay tilmaamayaan in ciidamada federaalka ay ka hawlgalaan oo keliya saddex magaalo madax oo kamid ah shanta xarumood ee saldhigga u ah maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada ay joogaan ciidamada dowladda ayaa danaynaya inay fahmaan sida isbedelka halka amarka laga siinayo ciidamada dowladda federaalka ay u saameyn karaan amnigooda iyo danahooda.

Dooddooda ayaa ku qotonta in ciidamada federaalka aysan awood muuqata ku lahayn Kismaayo iyo Garowe, sidaa awgeedna uu dhalanteed yahay amnig guud ee la wareejinayo.