Dalxiiska Hawada Sare: Muxuu sanadkan qof kastaa uu doonayo in uu dayaxa tago?

Dr Zoë Leinhardt, oo ku takhasusay cilmiga cirbixiyeenada oo ka tirsan jaamacadda Bristol ayaa aaminsan in sanadkan uu bilaabmayo tartan cusub oo hawada sare ah oo ay ku lug leeyihiin waddamo cusub.

Iyadoo qaar badan oo sahammadaas ka mid ah looga golleeyahay in lagu baaro Dayaxa qudhiisa, waxaa sidoo kale jira sahammo kale oo leh u jeeddo taas ka sii fog.

"Howlaha qaarkood waxay leeyihiin indho-indheyn waqti-dheer ah, hawlgallada Dayaxu waxay caddayn u yihiin fursadda iyo tijaabada lagu doonayo in la gaaro tiknoolajiyad cusub iyo iskaashi," Dr Leinhardt ayaa yidhi.

Ujeeddadu waa in la hubiyo badbaadada cirbixiyeennada ee safarka mustaqbalka.

'Hadafka ugu dambeeya waa Mars'

Nasa ayaa yoolkan ku tilmaantay "mid u jeedooyin badan oo dayaxa lagu meeraysanayo si ay suurtagal u noqoto in waqtiga fog ay bini aadanku dib ugu laaban karaan sagxadda dayaxa".

Haddii wax kastaa ay u dhacaan sidii loo qorsheeyey, Artemis-3 ayaa 2025-ka lagu wadaa in uu noqdo sahankii ugu horreeyey ee dayaxa taga wixii ka dambeeyey sahankii Apollo 17 ee 1972. Sahanka ayaa sidoo kale la qorsheeyey in ay ka mid noqoto haweenaydii ugu horraysay oo cirbixiyeen ah iyo qofkii ugu horreeyey oo aan caddaan ahayn.

Dr Hannah Sargeant, oo ah saynisyahan meerayaasha ku takhasuustay oo ka tirsan jaamacadda Central Florida, ayaa sheegtay in sababta dayaxa diiradda loo saarayo ay tahay in la gaaro himilo weyn. waana in si qoto dheer loo sahamiyo hawada sare.