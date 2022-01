"Wiilkeyga iyo mid aan adeer u ahay ayaa dagaalka lagu dilay haddana nabaddaan ka shaqeynayaa"

Dagaal wiilbaa ku dhinta, wiil kuma dhasho ayay ahayd maahmaahdii Soomaalida, waxaana dhacday in mid ka mid ah odayaasha deegaanka Sool iyo Nugaal ay kaga dhinteen wax ka badan 3 qof oo ahaa tiirka noloshiisa, balse halkii uu aarsan lahaa, wuxuu uu hadda hormuud u yahay dedaalada nabadda.

Dadka ay dagaalkaasi eheladooda uga dhinteen waxaa ka mid ah Oday Muuse Caddood Saalax, haddana dhexda u xirtay inuu ka shaqeeyo nabadeynta labada beelood, isaga oo sheegay inuu yahay oday samadoon ah oo nabadda jecel oo in muddo ahna ku howlanaa nabadeeynta labadaasi beelood.

"Waxaa weeye ilaa iyo dagaalkaa uu dhacay inti ka horreysay iyo intii ka dambeysayba wanaagga aan gogosha u dhigay oo aan uga shaqeynayey waxaan u taagnaa nabad in la helo oo ay dhibaato dhicin haddii raggaasi dhinteen xataa waxaan isku qanciyey qaddar rabbi baa dhacday in inta dambe xal iyo nabadgalyo loo helo."

wuxuna intaa ku daray iney go'aansadeen in waxyaalaha dhacay raadkeedi aanu raacin oo dhalinyaradayada, waxgaradkayaga iyo kulli ay ka shireen oo aan arrintaa la israacin oo laga joogo.

Oday Muuse mar uu ka hadlayey dagaalkaasi inuusan markale soo noqon wixi dhacayna looga heshiiyo xalka uu ula muuqdo in ciddi khaldan khaladkeeda loo sheego sidaana labada beelood lagu nabdeeyo.

"Xalku wuxuu iila muuqdaa in wixi dhacay la iska samirsiiyo la heshiiyo la wadahadlo wixi khalad ah ciddi leh la yirahdaa waad khaldan tihiin oo la isqabto ayaa xalku iila muuqdaa dadkaa dhintayna la iska samriyo oo laga wada hadlo oo nabadgalyo lagu soo dabbaalo ciddi khaladka lehna khaladkeeda loo sheego oo la yirahdo waad khaladan tihiin oo sidaa umaddu u wada aragto khaladkana caddaado meelna looga so wada jeesto ayuu xalku iila muuqdaa" ayuu yiri Oday Muuse Caddood Saalax oo dagaalka Saax-meygaag iyo Sangeyjabiye 3 qof oo eheladiisa looga dilay.

Haddaba deegaannada ay labada beelood ee walaalaha marar badan ku dagallameen muxuu yahay? su'aashaasi ayaan u bandhignay Cabdirisaaq Maxamed jaamac oo ka mid ah aqoonyahanka deegaannadaas BBC-da u sheegay in deegaannadaasi oo dhul daaqsimeed ah aaney u qalmin marnaba in dad walaalo ah isku dilaan oo dhiigooda u daadiyaan.

"Waa dhul daaqsimeed waxaan ahayn dhul daaqsimeed oo uu leeyahay hadda ma jirto meel dad ku dhintaan maahan qarnigaan aan hadda ku jirno," ayuu yiri Cabdirisaaq Mahamad jaamac. Cismaan Cabdinuur Xaashi oo isna BBC-du la hadalay isla markaana aqoon u leh taariikhada iyo dhaqanka ayaa sheegay in waxa ugu weyn ee ay isku hayaan beelaha halkaa wada daga ay tahay dhulka daaqsinta ah iyo guudahaan dhulka oo dhinncayadu mid walba iskii u aaminsanyahay in lagu soo durkay.

Soomaalidu waa isku dhaqan intooda badan marka ay timaaddo xalinta dhibaatooyinka ka dhex-dhaca sida dagaallada iyo arrimaha kale ee u baahda in la iska fahmo. Beelahaan wada dega deegaannada Saax-Maygaag iyo Sangejabiye xeerkoodu waa mid aan ka duwaneyn kuwa beelaha kale ee Soomaaliyeed kaas oo ah in odayaasha dhaqanka, Culimada iyo dadka waxgaradka ah ay isku yimaadaan isla markaana laga showro wixii dhacay la iskuna dayo in dhinac walba laga qanciyo waxa uu tabanayo.