Dr Kamaaludiin: Kamastii ayaan sanqaroor saaray

10 Daqiiqadood ka hor

Dr. Kamaaludiin Cabdicasiis Jaamac oo ah milkiilaha xaruntan oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in habkan sanqaroorka lagu dheereynayo uu yahay hab aan qofka u keeneynin wax dhibaato ah, isla markaana sida uu sheegay looga maarmay qalliimada waaweyn.

"Adduunka horumaray isbitaallada ugu badan ee furan waa kuwa la isku qurxiyo. Soomaalida dad aad ugu baraarugsan maaha, laakiin inay baahidan timaaddo waxaa keenay in dadku ay aad u soo fahmayaan, qofkii san gaabnaa inuu diidayo in Sangaab ama Sangaabo la yiraahdo

Dhaqtarka ayaa sheegay in qudhiisa uu toddobaadkii la soo dhaafay isku sameeyay qalliinka, si uu dadka u tuso in wax uu isagu isku sameeyay aysan dhibaato lahayn. Wuxuu intaas ku daray inay xarunta yimaadaan dad badan oo doonaya in qalliinka lagu sameeyo.