“Madaxweynaha wuxuu isu diyaarinayaa dagaal kale oo uu Ra’isulwasaaraha ku qaado”

Saacad ka hor

Mudane Daahir Isaaq Qoriyoow oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba in hadalka madaxweynaha uu isugu soo biyo shubanayo olole doorasho iyo qof soo bandhigaya waxqabadkiisa.

"Madaxweynaha meel uu ku yiri doorasha ayaan rabaa illaa iyo hadda lama hayo, laakiin sida uu warkiisa u dhigay waxaa loo fasiri karaa nin siyaasi ah oo soo bandhigay waxqabadka dowladdiisa, waxaa hadalkiisa laga dhadhamin karaa in madaxweynaha uu ololihiisa doorashada soo bandhigay" ayuu yiri Daahir Isaaq oo BBC-da la hadlay.

Dhanka kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha mucaaradka ayaa qaba in madaxweynaha uu saan gadanayo, khudbadaya uu kaga gudbayo xaalado siyaasadeed oo taagan "Sidiisaba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka uu cadaadis jiro oo ay xaaladda ku culustahay waa uu is daad raaciyaa, wuxuuna iska dhigaa nin la socda dadka meesha ay u socdaan".

Cabdiraxmaan wuxuu aaminsanyahay in madaxweynaha uu waqti iibsanayo, kadibna uu doonayo in uu intaasi isku sii abaabulo si uu u qaado tallaabooyin siyaasadeed oo dagaal huwan, wuxuuna ku baaqay in aysan ku kadsoomin.