PhotoLap: wax ka ogow khatarta ku gedaaman barnaamijkan laga daba dhacay

58 Daqiiqadood ka hor

Xaggee ayuu ka yimi barnaamijkani?

Markii ugu horreysay barnaamijkan waxaa lala xidhiidhiyey in laga leeyahay dalka Shiinaha, waxaa se warkaasi isbeddelay baadhis ay sameeyeen warbaahin dalka Hindiya ah oo lagu ogaaday in aanu la xidhiidhin Shiinaha. Barnaamijkan wuxuu ka yimid Linerock Investments LTD, oo ah shirkad fadhigeedu yahay San Fransisco, Mareykanka.