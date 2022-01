Maxay yihiin xayiraadaha Maraykanka uu ugu hanjabay madaxda Soomaalida ?

Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibedda Maraykanka Ned Price oo luuqad adag ku hadlay ayaa yiri "Mareykanka wuxuu diyaar u yahay in uu qaado tallaabo ugu habboon oo ay kamid tahay, xayiraado dhanka dal ku galka ah si looga jawaabo in dib u dhaca doorashada iyo tallaabooyinka kale ee carqaladeyn karo hufnaanta doorashada" .

Mar aan wax ka weeydiinay in madaxda Soomaalida u hoggaansami doonaan hanjabaaddan ayuu Shawqi yiri "Iyada oo aanba loo fiirinaynin hanjabaadda Maraykanka, waxay ila tahay in madaxda ay markab ka dhabayn doonaan heshiiskan, tusaale madaxweyne Farmaajo habbeen hore waa uu taageeray heshiiska". Wuxuuse qirey in 25-ta feberaayo ay tahay taariikh aad u dhow oo ay adagtahay in hawsha lagu dhamaystiro si kasta oo ay madaxda uga go'antahay in heshiiska la fuliyo.