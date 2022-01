Xubinnimada QM: Soomaaliya oo kaalinta 3-aad uga jirta 11 waddan oo lagu leeyahay lacagta Qaramada Midoobay

17 Daqiiqadood ka hor

Warbixin kasoo baxday Qaramada Midoobaya ayaa lagu sheegay in 11 dal oo ay Soomaaliya ka mid ah lagu leeyahay lacagta xubinnimada Golaha.

Sao Tome and Principea: $867, 435

Antigua and Barbuda: $37, 259

Papua New Guinea: $13, 185

Maxaa lagu ciqaabaa dalalka lacagta bixin waaya?

Soomaaliya maku jirtaa waddamada aan la ciqaabeynin?

Qaraar tirsigiisu yahay 76/2 oo Qaramada Midoobay kasoo baxay 11-kii bishii October ee sanadkii 2021-kii ayaa lagu go'aamiyay in saddex waddan oo xubno ka ah Golaha, oo kala ah Comoros, Sao Tome and Principe iyo Soomaaliya loo oggolaan doono inay Qaramada Midoobay ka codeeyaan ilaa laga gaarayo dhammaadka kal-fadhiga 76-aad.

Balse taas kama dhigna in waddamadan laga cafiyay qaanta, waxaana ay ku jiraan oo keliya dalalka caddeeyay in ay lacagta laga rabay u bixin waayeen sababo ka baxsan awooddooda.

Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbad uu dhawaan jeediyay ku sheegay in dowladdiisa ay guulo badan ka gaartay siyaasadda dibadda, isagoo xusay in jagooyin laga siiyay Qaramada Midoobay.

"Siyaasadda gobanimada ah ee arrimaha dibadda ee aan qaadannay waxay horseedday in markii labaad afar sano gudaheed Soomaaliya loo doorto Golaha Xuquuqul-insaanka ee Qaramada Midoobay. Waxaa sidoo kale madaxweyne ku xigeen aannu ka noqonnay Golaha loo dhan yahay ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxeysa," ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.

"Waxaan qabaa in arrintaas Soomaaliya ay ku culus tahay, in aysan hadda xilligeeda ahayn, in shaqadaas ay tahay mid u baahan inay dib u qiimeeyaan. Saddex caqabadood baa hor taagan, mid waa dhanka siyaasadda, mid waa dhanka diblomaasiyadda, midna waa arrimo la xiriira Soomaaliya taariikhdeedii hore ee siyaasadeed," ayuu yiri Ciid Baddal.