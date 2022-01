Bariga dhexe: Isra'iil oo qabatay haween dalkeeda u dhashay oo u 'basaasayey Iran'

50 Daqiiqadood ka hor

Ninkan oo u dhashay dalka Iran oo isku magacaabay Rambood Namdar ayaa la sheegay in uu dumarka kula xidhiidhay Facebook

Kiiskan ayaa waxaa ku lug leh afar dumar ah oo Yuhuudi ah oo asal ahaan ka soo jeeda Iran, kuwaas oo Shin Bet ay sheegeen in uu shaqaaleysiiyay maamule sheeganaya inuu yahay nin Yuhuudi ah oo ku nool Iran.

Haweenkan ayaa la sheegay in la siiyay lacag kumanaan dollar ah si ay sawirro uga qaadaan goobo xasaasi ah, ayna ula socdaan sida ay u socdaan howlaha amniga, iyo in ay xidhiidh la sameeyaan siyaasiyiinta.

Qareenada u doodaya haweenkan ayaa sheegay in aysan garaneyn in ninkaasi uu yahay nin Iran u dhashay iyo in kale