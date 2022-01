Amniga Kenya: Waa kuma Soomaaliga ee loo xilsaaray amniga gobolka muhiimka ah?

Waxa xiisaha gaarka ah u yeelan doorashan ayaa ah in Madaxweyne Uhuru Kenyatta uu xilka baneyn doono kadib ku dhawaad 10 sano oo uu jagadaas hayay.

Ruto ayaa ka biyo diiday heshiis ay sanadkii 2018 gaareen Odinga iyo Madaxweyne Uhuru Kenyatta, kaasoo lagu soo afjaray khilaafkii u dhexeeyay labada nin. Hadda, waxaa muuqata in Uhuru iyo Raila ay isku dhinac yihiin, ayna doonayaan in Odinga uu bedalo Kenyatta.

Arrintaas ayaa horseeday in dowladda ay aad ula socoto dhaqdhaqaaqa siyaasiinta iyo hadallada ay ka jeedinayan goobaha dadku isugu soo baxaan, iyadoo laga cabsi qabo in hadallada xanafta leh ay horseedi karaan in dagaal qabaa'il uu dalka ka dhaco sidii sanadkii 2007-dii.