Basaasad Shiinees ah oo lagu dhex sheegay baarlamaanka Ingiriiska

Haweenaydan oo lagu magacaabo Christine Ching ayaa la sheegay in xiriir qoto dheer u abuurtay xisbiga talada Shiinaha haya ee CCP iyo xildhibaano baarlamaanka UK ka tirsan iyo kuwa hadda rejo badan ka qaba in ay ku biiraan siyaasadda UK>

Waxaa la sheegay in ay lacago ugu yaboohday siyaasiyiin reer UK ah, lacagtaas oo la sheegay in ay badankeed Shiinaha ka timid.

Mid ka mid ah xildhibaanada ay lacagaha siisay haweenaydan ayaa lagu magacaabaa Barry Gardiner oo heley lacag dhan £420,000, wuxuuna ka tirsan xisbiga Shaqaalaha, halka Sir Ed Davey oo ka tirsan xisbiga Liberal Democrats uu heley lacag dhan £5,000, xiligaas oo uu ahaa xoghaya tamarta ee Ingiriiska, inkasta oo uu sheegay in qof isaga la shaqeeya yabooh ahaan loogu dhiibay lacagta, haddana ay tahay markii koowaad ee tuhun uu ka galo ujeedka lacagta.

Xoghayaha arrimaha gudaha Britain Priti Patel ayaa sheegtay in ay aad uga walaacday arrinka ah in qof lagu ogyahay in uu u shaqeeyo Shiinaha uu xiriir caynkaas ah la yeesho xildhibaanada.