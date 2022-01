Virginia Giuffre: Waa tuma haweeneyda sheegtay inuu kufsaday wiilka boqororadda Ingiriiska?

Ninka ka tirsan boqortooyada ayaa marar badan beeniyay eedeymaheeda la xiriira tacaddiyada galmada. Balse dadaalladii uu qareenkiisa ugu jiray in kiiskaas lagu laalo xilli uu marayay marxaladaha ugu horreeya ayaa guul darreystay ilaa hadda, taasoo horseedday in maxkamad fadhigeedu yahay magaalada New York ay deyrtii lasoo dhaafay gudo gashay dacwad madani ah oo la xiriirta kiiskan.