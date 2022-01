Xoolaha Jigjiga: Maxay tahay sababta la isaga gawracayo - maxay galabsadeen?

53 Daqiiqadood ka hor

Jigjiga maalmihii u danbeeyey maamulka deegaanka ayaa gawracayey tiro xoolo ah oo ay sheegeen in ay ahaayeen 'xoolo lagu soo daayey magaalada.'

Maamulka deegaanka ayaa se ku adkaysanaya in sida ay sameeyeen ay ahayd habkii saxda ahaa, iyaga oo ku eedeeyey dadka xoolaha leh in ay si qayral masuulnimo ah ugu soo daayeen magaalada iyana ay kaga jawaabi doonaan in la gawraco.