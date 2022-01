Glasgow: Nin muddo iska dhigayay inuu dhintay oo la helay isagoo nool

57 Daqiiqadood ka hor

Nin u dhashay waddanka Mareykanka oo la rumaysan yahay inuu been abuuray dhimashadiisa ayaa waxa uu wajahayaa in xoog lagu musaafuriyo kaddib markii lagu qabtay isbitaal ku yaal magaalada Glasgow.

Booliska Scotland ayaa sheegay in ninkaas lagu xiray warqad caalami ah oo xarigiisa lagu dalbanayay.

Mas'uuliyiinta ku sugan Mareykanka ayaa xaqiijiyay in Mr Rossi, sidoo kale gobolka Rhode Island looga yaqaan Nicholas Alahverdian halkaas oo siyaasadda maxalliga ah uu qeyb kaga ahaa sidoo kalana uu dhaleecayn jiray nidaamka daryeelka carruurta ee gobolkaasi.

Tacsi dhanka online-ka loogu sameeyay ninkaasi ayaa lagu muujiyay inuu ahaa "dagaalyahan safka hore muddo labaatan sanadood ah ugu jiray" xuquuqda carruurta, waxaana qoraalka lagu sheegay in dambaska maydkiisana lagu qubay badda.

Mr Rossi ayaa la rumaysan yahay in laga soo helay qeybta la dhigo dadka ay xaaladooda liidato ee isbitaalka QEUH ee Galasgow halkaas oo uu ku xirnaa qalabka dadka ay ku neefsadaan. Shaqaalaha caafimaadka ayaanan war u ahayn in ninkaasi uu ku jiray liiska cas ee Interpol.

Dikumintiyada sharciga ayaa muujiyay in Nicholas Rossi uu adeegsaday dhowr magac oo loo yaqaan

Xafiiska ayaa sheegay in ninkaasi uu dhanka muuqaalka ka soo galay isbitaalka si uu uga qeyb qaato dacwadda dib loogu dhoofinayo waddanka Mareykanka.

Xeer ilaaliyaha Utah ayaa xaqiijiyay in ninkaasi gobolka loogaga yaqaanay Nicholas Rossi. Diiwaanka maxkamadda ayaa waxa uu muujiyay in saraakiisha Utah ay ninkaasi u doondoonayeen eed ah inuu kufsi gaystay.

Baaritaanno ay hay'ado kale sameeyeen ayaa lagu aqoonsaday ninkaasi in loo yaqaan Nicholas Alahverdian, Nicholas Alahverdian Rossi, Nicholas Edward Rossi, Nicholas Alahverdian-Rossi, Nick Alan, Nicholas Brown, Arthur Brown iyo Arthur Knight.

FBI ayaa sidoo kale waxa ay jartay warqaddii ninkaas loogu soo xiri lahaa eedo ah inuu lacago ka qaatay aabihii soo korsaday isagoo magaciisa kula baxay in ka badan $200,000.

Wargeyska Providence Journal ayaa Jimcihii tabiyay in bishii Diseembar 2019-kii, todobaadyo kaddib markii uu Mr Rossi u sheegay weriyayaasha inuu ku dhacay kansarka qoorta, uu baare ka tirsan gobolka Utah la xiriiray FBI isagoo siiyay xog ku saabsan halka uu ninkaasi ku sugan yahay.

2018 dib u eegis lagu sameeyay dhiigga hiddasidaha ee DNA-da ayaa waxa uu ninkaasi ku xiriiriyay kiis kale oo tacaddi galma ah oo ka dhacay gobolka Ohio. Baarayaasha ayaa rumaysan in Mr Rossi uu Mareykanka ka tagay arrintaas oo horseeddanay in sharcidajiyayaasha gobolka iyo kuwa gobolllada kalaba inay rumaystaan in ninkaasi uu dhintay.