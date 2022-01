Muxuu yahay sharciga amniga Pakistan ee Hindiya afka gacanta u saaray?

Saacad ka hor

Dhaqaalaha oo diiradda la saaro halka siyaasadda caalamka lagu mashquuli lahaa

Waagi hore khubara aad u badan Pakistan waxay ugu yeeri jireen 'Dal Amni'. Hadafka siyaasadda arrimaha dibadda Pakistan-na uu ahaa in laga faa'ideysto halka uu dalka Pakistan juqraafi ahaan uu caalamka kaga yeello dhanka amniga marka laga eego.

Ujeeddada siyaasaddan cusub laga leeyahay ayaa waxay tahay in la dhiso 'aag ganacsi iyo tamar'' oo isku xiro waddamada tamarta hodanka ku ah ee Aasiyada dhexe ku yaalla iyo kuwa dhaqaalaha waaweyn ee adduunka sida Hindiya iyo Shiinaha.

Amniga Dhaqaale ayaa beddelaya Amniga Militariga

Si kastaba ha ahaatee, qaar badan oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee arrimaha amniga dalka Pakistan ayaa sheegaya in siyaasadda cusub aan looga hadlin dhimis lagu sameeyey miisaaniyada la siiyo ciidamada. Marka la eego hanjabaadihii dhawaa, saraakiishu waxay sheegeen in milatarigu uu u baahan yahay dhaqaale badan si nabadda dalka ay u noqoto mid la isku halleyn karo.

Xiriirka Hindiya kala dhaxeeyo

Islamabad waxay ogtahay iney door ku yeelan karin xiriirinta waddamada gobolka ilaa ay hagaajiso xiriirka nabadeed ee ay la leedahay Hinidya iyo Afghanistaan. Si kastaba ha ahaatee, sarkaal sare oo ka tirsan Waaxda Amniga Qaranka ayaa sheegay in xaaladaha qarsoon marka la eego uusan u arkin in xiriirka Hindiya iyo Wakhtiyada soo socda uu caadi ku soo noqonayo.

Siyaasadda cusub ee amniga, waxaa xoogga lagu saaray dhismaha midnimada dalka. Dukumeentigan, ayaana lagu sheegay in uu kordhinayo kala duwanaanshiyaha iyada oo la kaxaystay haweenka iyo kooxaha diinta iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay oo lagu daro kuwa caadiga ah.

Waxaa la sheegay in kooxaha qaska wada ee dalka ka jira la arki doono iyadoo loo kala qeybinayo labo qeybood. Mid la sharrixi karo iyo mid aan macquul ahayn in la sharraxo. Hab-dhaqanka dawladda ee labadan waxa lagu go'aamin doonaa hadba mowqifkooda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la sheegay in adeegsiga xoogga uu noqon doono doorashada ugu dambeysa.