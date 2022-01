Xiisadda Ruushka iyo reer Galbeedka: Yurub oo tobannaan sano ka dib qarka u saaran inuu dagaal ka qarxo

Saacad ka hor

Niyadda Brussels waa mid aad u kacsan. Waxaa jirta cabsi dhab ah oo laga qabo in Yurub ay u janjeersato dhanka khalalaasihii amni ee ugu xumaa muddo tobanaan sano ah.

Dad yar oo ku sugan halkan ayaa aaminsan in Moscow ay leedahay awood millatari, oo waxa ay leeyihiin: "Ha ka fikirin lacagta ama dhaqaalahooda, ama taageerada dadka dalkooda."

Xiisadda sii kordheysa ayaa sidoo kale dib u kicisay doodda labada dal ee Finland iyo Sweden ee ku saabsan inay hadda ku biirayaan Nato iyo in kale.

Raysal wasaaraha Poland Mateusz Morawiecki ayaa ii sheegay dabayaaqadii sanadkii hore in reer galbeedku ay u baahan yihiin inay "ka kacaan hurdadooda la xiriirta juqraafyadda" ee ku saabsan ujeedooyinka Moscow.

Balse, sida inta badan dhacda marka ay timaado siyaasadda arrimaha dibadda, madaxda Midowga Yurub aad ayay uga fog yihiin in ay ka midaysan yihiin tallaabada saxda ah ee ay qaadayaan.

Moscow ayaa beenisay - in kasta oo ay ciidamo badan ka ururiyeen xudduudda Ukraine - in ay qorsheynayaan duullaan militari. Balse waxay soo saartay Nato liis ay ku qoran yihiin dalabaadyo amni.

Vladimir Putin wuxuu ku adkeystay, in Nato ay ka mamnuucdo Ukraine iyo waddama kale oo hore u ahaan jiray Soofiyeedka inay weligood xubin ka noqdaan ururka.

Nato ayaa si cad u diiday, saddexdii shir ee u dambeeyay ee u dhaxeeyay Ruushka iyo xulafada reer galbeedka sidaa darteed waxaa lagu guul dareystay in dhammaan shirarkaasi ay ka soo baxaan wax la tabaan karo.

Taallaabada xigta ee uu Vladimir Putin qorsheynayo inuu sameeyo ma cadda. Laakiin reer galbeedku waxay rumaysan yihiin in Kremlin-ku uu wax badan galiyay dhaqdhaqaaqiisa guud ee Ukraine.

Dadka rajada leh ee reer Yurub ayaa saadaalinaya in ururka uu ku heshiin doono cunaqabatayn suurtagal ah marka la gaaro 24-ka Janaayo, ka dib kulanka soo socda ee wasiirrada arrimaha dibadda, laakiin taasi waa ka fog tahay dammaanad qaadka.

Xarunta Midowga ee Brussels sida caadiga ah waxay ka hadashaa culayska markaasi jira, laakiin kama fakaraan natiijada wada xaajoodyadaas oo waxa laga yaabaa in aanu qof walba ku farxin.

Xukuumadda Washington ayaa sheegtay in ay eegayso siyaabaha lagu khafiifinayo saamaynta saadka tamarta.

Waxa ay doonaysaa in ay ku degdegto Midowga Yurub in ay ku heshiiyaan mawqif adag oo ku saabsan cunaqabataynta - iyada oo si fiican u ogsoon in, siyaasadda arrimaha dibadda, ansixintu ay u baahan tahay inay noqoto mid ay u dhan yahihiin dhammaan waddamada xubnaha ka ah Midowga.