Mucjiso: Waa tee magaalada Somaaliyeed ee sixirka laga Qur'aan saarayo?

29 Daqiiqadood ka hor

Maxay tahay sababta ay guryaha u gubanayaan?

Duqa magaalada ayaa sheegay in ka dib markii ay baaritaano sameeyeen ayaa waxay ogaadeen in dabka sabata dhabta ah aysan garanayn balse ay u maleeyeen inuu sixir yahay.

Waxa uu sheegay in dadka guryahaasi gubtay ku suganaa ay u sheegeen in dabka marka hore la arkaya uun iyadoo barkimaha iyo firaashyada oo gubanaya.

"Dhacdaan shir baanu galnay oo ka mid yihiin culimada iyo odayaasha deegaanka waxaana inoo soo baxday in arrintan Qur'aan lagu eego oo magaalada lagu akhriyo inkastoo weli ay dadkii u istaagin, laakin inagu waxaan dhaafin weynay in waxaani ay sixir yihiin oo magaalaa lagu xiray maaddaamaa sannadkii hore xilligaan oo kalena dabka noocaan ah jiray."

Sheekha ayaa sheegay in sixirka, jinka iyo wixi la halmaala Qur'aanka lagu daaweeyo waxaa inoo sheegay Rasuulka Ilaahay NNKH, qaasatan waxa uu inoo sheegay in guriga lagu akhriya suuratul baqara uu jin waxba ka qaadi karayn amaba aanu soo geli karinba marka dadkuna aad ayaan u sheegnay oo waxaan ku wacyi gelinay inay guryaha ku akhriyaan Qur'aanka gaar ahaana suuratul Baqara.

Jaamac ayaa sheegay in wax keliya ay u maleeyeen in waxaani ay yihiin sixir ama jin uun. Waxaa uu sheegay in markii ay baareen ka dib ay u soo baxday in qof bini'aadan ah uusan bilaabin dabkan.