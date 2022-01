W/ku xigeenka haweenka Puntland oo u jawaabtay wasiir dhabancad ka dib hadal shalay ka soo yeeray

37 Daqiiqadood ka hor

Waziirka arimaha gudaha dowlad gobleedka Puntland Maxamed Dhabancad ayaa soo hadal qaaday in Puntland ay dhul ballaaran heysato islamarkaasina ay tahay in tirada dadka la badiyo si dhaqaalaha iyo kobaca Puntland uu sare ugu kaco.

Waxaan jeclaan lahaa in hadafkeena koboca dhaqaalaha ee 2040 lagu daro in sare loo qaado taranka maaddaamaa aanu rabo inaano xoojino ilaha waxa soo saarka si taasi aan u gaarnana waxaa loo baahan yahay inaan sare u qaadno taranka dadka reer Punland, waxaan u maleynayaa in dooddaasi aan marar badan ka hadlay waana arrin aad muhiim u ah."