Wiilasha fardo-fuulka ka aflaxay ee Muqdisho

17 Daqiiqadood ka hor

"Taariikhda awoowayaashey markii aan baaray, waxay abtiyaashey ii sheegeen in boqol iyo dhawr sanno ka hor uu awoowgey uu wadan jiray faras, marka aniga dookheyga ayay noqotay, waan jeclaa, yaraanteydii ayaan jeclaaday fardaha inaan fiirsado, inaan tiifiiyada ka daawado, in joornaalada ay ku sawiran yihiin ay macno gaara ii yeeshaan, run ahaantii maadaama ay dookheyga ahayd ayaan haddana waxan jeclaaday, inaan sii hormariyo ayuu yiri." ayuu yiri Yaxye Maclin Ciise

"Muddo badan ayaan ku dhex jiraa, illaa afar sanno ayaan ku dhex jiraa, aad baan u jeclaa, waxan filayaa in wax aan ka jeclahay aanay ba jirin ba marka faras la yiraahdo." Ayuu yiri Ismaaciil

Ismaaciil waxa u sheegay in markii uu bilaabayay, culaysyada uu la kulmay ay kamid ahaayeen, in dadku ay ku oran jireen, waad ka dhacaysaa, way ku dilayaan iyo ma raaci, kartid, laakiin Ismaaciil, waxa leeyahay hadda caqabadahaas oo dhan waan ka gudbay.