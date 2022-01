Cumar Cabdirashiid oo sharaxay sababta "Xalweyste" loogu bixiyay

54 Daqiiqadood ka hor

"Marka aad firaaqada tahay qof-ba wax ayuu jecel yahay in uu sameeyo, balse aniga badanaa akhriska iyo wixii buugaag ah ayaan jecelahay marka ana caruurta la joogin waxan jecelahay inana wax iska akhriyo, " ayuu yiri.

Fanaaniinta danbe yuu ka yaqaanaa Cumar?

Waxaa uu sheegay in ay jiraan dhalinyaro badan oo qaada heeso aad u wanaagsan islamarkana dadaal muujiyay.

Maxaa loogu bixiyay Xalweyste?

Rai'sul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo aan wax ka waydiinay magac inta badan lagu dacaayadeeyo oo ah Xalweyste ayaa sheegay in uu ogyahay in dadka qaar ay magacaas ugu yeeraan.

Mr sharma'arke ayaa sheegay in dacaayada magacan ay soo baxday xilligii uu rai'sul wasaaraha ahaa.

"Qofka xantiisa ma moogo, xalwadaas ay dadka sheegeen in horta cuno ma ahi, laakiin waagii aan rai'sul wasaaraha ahaa xaafadda dadka yimaada ayaan la siin jiray," ayuu yiri Mr Cumar.

Mr Sharma'arke ayaa intaa ku daray in sheekadan ay ku timi ka dib markii nin ka mid ah dada uu maalin waydiiyay" away xalwadii aad na sin jirtay,"

"Sheekadan waxay ku timid nin baa wuxuu yiri away bahashii aad na siin jirtay waayahan ma dhamaatay magaca meeshaasi ayuu ka raacay laakiin nin bahashaas xitaa saa u cuno ma ahi," ayuu yiri Mr Cumar

Cumar Cabdirashiid Cali Sharma'arke ayaa carabka ku adkeeyay in uusan dhib u arkin in lagu naaneeso Xalweyste maadama sida u sheegay in Xalwado tahay cunno ay yaqanaan dadka reer magaalka oo kali ah.