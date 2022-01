Shiinaha: Haweenay xabsi dheer ku muteysatay Quraan ay dad bareysay

Sidoo kale waxaa jira caddeymo loo helay in dad kumannaan ah ay wali ku jiraan xabsiyada. Howlgallada dadka lagu qabanayo ee gobolka Xinjiang waxay kordheen 2017-kii iyo 2018-kii, sida lagu sheegay maqaal uu qoray wargeyska New York Times. Waxaa lagu kordhiyay ugu yaraan 230,000 oo qof - kuwaasoo qiyaastii 200,000 ka badan tirada la xiray sanadihii ka horreeyay.

Dowladda Shiinaha way beenisay eedeymahaas, iyadoo sheegtay in barnaamijka ka socda gobolka Xinjiang ay ujeeddadiisu tahay oo kaliya in dadkaas "dib wax loo baro" iyo in meesha laga saaro fikirka xagjirnimada ah ee ku jira dadka qowmiyadda Uyghur iyo Muslimiinta kale ee laga tirada badan yahay.