NATO iyo Ruushka: Isbarbardhigga awoodda labada dhinac

57 Daqiiqadood ka hor

Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta sheegay in ay suuragal tahay in Ruushka uu weerari doono Ukraine, balse waxa uu ka digay in Mareykanka uu ka bixin doono jawaab adag haddii dalkaasi isku dayo in uu tijaabiyo dulqaadka reer galbeedka.