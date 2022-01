Su'aalo iyo amakaag ka dhashay nin meyd ah oo boosto la geeyay

57 Daqiiqadood ka hor

Baaritaan ayaa bilowday ka dib markii la sheegay in meydka nin dhintay la geeyay xafiiska boostada ee Ireland si la iskugu dayo in lagu qaato lacagtiisa hawlgabka.

Wararku waxay sheegayaan in meydka ninka hawlgabka ah ee dhintay ay laba nin meydkiisa keeneen dhismaha degmada Carlow, sida uu sheegay wargeyska Irish Times.

Waxaa la sheegay in labada nin ay "tuureen" meydka oo ay carareen markii shaqaaluhu ay weydiiyeen.

Wargeyska The Irish Times ayaa sheegay in uu ogaaday in qof ka mid ah shaqaalaha oo ka walaacsan arrintan ay su'aalo nimanka keenay ka weydiisay xaaladda caafimaad ee ninka" markii ay u soo dhawaadeen miiska xafiiska boostada.