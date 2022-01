Siyaasiyiinta gobollada waqooyi oo ku sii kala fogaanaya doorashada kuraastoodu taallo Muqdisho

Saacad ka hor

Waxa uu sheegay in hadalkii maanta uu gef-weyn ku ahaa Ra'iisul wasaaraha iyo xubnihii kale ee loo jeediyey, isagoo sheegay in beelaha Dir-waqooyi ay u mahad-banaan yihiin doorashada kuraastooda.

Ridwaan Xirsi Maxamed oo ka jawaabaya ayaa yiri: "Waxaa dhacday in raysal wasaarihii iyo weliba hadana qoyskii laga hadlo, taasina ay ahayn wax wanaagsan marka waxaan dooneynaa in doorashada aan la carqaladayn oo loo daayo raysal wasaahara iyo guddiyada doorashada u xilsaaraan oo ay dadka kale oo dhanna fara kala baxaan."

"Waxaan qabnaa tuhumo ah in raggaan la soo dhexmaro oo la doonayo in doorashada ay dib u dhacdo ama laba rabo in raysal wasaaraha uu ku fashilmo doorashada taas waxaanu leenanahay waxa suurogal ah ma aha, lamana aqbali karo in doorashada isbaaro loo dhigto."