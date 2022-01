Jibriil Cumar: 'Eey ayaa laygu yeeray gudaha Australia, candhuuf ayaana la igu tufay'

Saacad ka hor

Xigashada Sawirka, Jibriil Cumar Qoraalka sawirka, Jibriil Cumar oo horay loo oran jiray Timothy Weeks

Timothy Weeks (magaciisa Islaamku yahay Jibriil Cumar) oo ku jiray xabsiga Taliban saddex sano iyo bar oo qaatay diinta Islaamka, ayaa hadda doonaya inuu mar kale aado Afgaanistaan.

Jibril Cumar ayay Talibaan ka qafaasheen bishii Ogosto ee 2016 isagoo markaasi ku sugnaa albaabka wayn ee Jaamacadda Maraykanka ee magaalada Kabul. Ka dib muddo saddex sano iyo bar ah oo u ku jiray xabsiga Taalibaan, waxaa la sii daayay 2019-kii markaas oo lagu beddelshay saddex taliye oo caan ah oo ka trisanaa Taliban ah, oo uu ku jiro Haqqani, sida waafaqsan Heshiiskii Doha.

Waxa uu ahaa bare Ingiriisi ah oo wax ka dhiga Jaamacadda American University ee Kabul. Waxaa loo xilsaaray inuu soo saaro manhaj ah in Ingiriisida lagu baro maadooyinka jaamacadda sida ay sheegeen saraakiisha booliiska Afgaanistaan.

Jibriil Cumar waxa uu dalka Afgaanistaan ​​yimid bishii Luulyo ee 2016-kii, oo ahayd inta uusan bilaabin ka shaqaynta diyaarinta manhajka waxbarashada, ayaa in 9-kii Ogosto ee bishii xigtay ayay Taalibaan isaga iyo saaxibkii Kevin King, ka afduubteen albaabka jaamacadda.

Si loo helo labadaba, ciidamada Maraykanka waxay hawlgallo dhowr ah ka fuliyeen meelo kala duwan oo Afgaanistaan ​​ka mid ah. Hal ama laba dhacdo, waxa dhacday in taliyayaashii ciidamada Maraykanka ay xataa gaareen in goobtii afduubka loogu haystay.

Hawlgalka badbaadinta ciidamada Maraykanka

Ujeedooyinka ayaa waxaa ka mid ahaa in la gaaro qalcad ku taalla magaalada Ghazni ee dalka Afgaanistan, halkaasoo Taalibaan iyo ciidamada Mareykanka ay ku dagaalameen intii ay socdeen howlaha samatabixin ah.

Xigashada Sawirka, Reuters Qoraalka sawirka, Sawirka Timothy Weeks oo uu la socdo Kevin King

Si kastaba ha ahaatee, ciidamada Mareykanka ayaa ku guuleysan waayay inay soo furtaan maxaabiista, iyadoo la-haystayaasha inta badan kolba meel la geeynayay maalmo ka hor howlgalka.

'Dib ugu noqoshada Afgaanistaan ​​waa ujeedada dhanka nolosha ah'

Wareysi gaar ah oo uu BBC-da siiyay, Jibrii Cumar ayaa uga sheekeeyay noloshiisii ​​ka hor iyo ka dib seddexdaas sano iyo barka, isagoo sheegay in noloshiisu ay billowday in ay is beddesho markii ay afduubteen Taalibaan.

Waxa uu yiri "Maalin ka mid ah maalmihii aan ayaa gurigii aan ku xirnaa bannaankiisa ka maqlay dhawaqa carruur ku halkaasi ciyaaraysay, waa ay boodboodayeen iyo qosol iyo farxad badana waa ay ka muuqatay, balse aniga macalin ahaan, waxa aan ka walaacsanaa mustaqbalka carruurtan, maxayse tahay rajada ay qabaan carruurtan saboolka ah"?

"Isla markaana, waxaan go'aansaday in haddii nafta la ii daayo oo aan xor noqdo, aan mar kale ku laabto Afgaanistaan ​​oo aan wax kasta oo aan awoodo u sameeyo carruurtan."

Isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi "Hadda oo aan xoroobay, waxa aan damacsanahay in aan la shaqeeyo dawladda Taliban ee Afgaanistaan ​​ka jirta, si aan wax u baro carruurtaas, gaar ahaan gabdhaha iyo haweenka, waxa aan isu aqoonsaday gabdho iyo dumar. Waxaa iga go'an in aan wax baro waxaanan aaminsanahay in aan wax badan ka qaban karo Afgaanistaan ​​marka aan sameeyo urur samafal."

Waxa uu sheegay in uusan hadda ka qoomameyn in ay Afduubtaan Taalibaan, maxaa yeelay hadii aysan dhici laheyn maan ogaan laheyn xaqiiqda Islaamka, hadda waxaan jeclahay Afgaanistaan, dhaqankeeda iyo dadkeeda waxaana rabaa in aan u shaqeeyo.

Xigashada Sawirka, JIBREEL OMAR Qoraalka sawirka, Jibriil Cumar

Saddex sano iyo bar oo xarig ah

Saddexda sano iyo barka ee uu xabsiga Taalibaan ku jiray aad bay ugu adkayd Jibriil Cumar. Waxa ay sheegeen in inta badan lagu xirayay silsilado si aysan u baxsan. Taalibaan waxay ay ka gown jireen wax kasta oo ay u geystaan ​​ciidamada Mareykanka, gaar ahaan marka ay mintidiinta Taalibaan dhibaateeyaan.

Halka Kevin King, oo isaga lala afduubay, lagu xiray hal silsilad sababtoo ah wuu da' weynaa waa uuna bukay.

Jibril Cumar waxa uu sharaxay in intii uu ku jiray xabsiga Talibaan, sidoo kale lagu qasbay in uu dhaqo dabaqa oo dharka Talibaanka ku dhaqo biyo qabow, haddii aan si fiican loo nadiifina, waa la garaaci jiray.

Xigashada Sawirka, EPA Qoraalka sawirka, Jibrii Cumar iyo Gabdhihiisa

Mar uu ka hadlaayo mudadii uu xabsiga ku jiray waxa uu yiri "Xabsiga Kaid Toh wuu adkaa, xaaladda ma sahlanayn, waxa jirtay in la i garaaci jiray oo la i jirdilay oo aan rajo ka qabin in aan arko maalinta xigta."

Labadii sano ee ugu horeysay ee uu Jibriil xabsiga ku jiray, noloshiisu waxay ahayd mid aad u liidata, Taalibaanna jirdil iyo cunto yari ayay ku hayeen.

Waxa uu qaatay diinta Islaamka isagoo ku jira xabsiga Afgaanistaan.

Jibriil Cumar waxa uu sheegay in mudadii uu xabsiga ku jiray ay ka yaraatay dhibaatadii ay ku hayeen Taalibaan, isla markaana ay xaaladiisa ka soo raynaysay, oo uu xiisaynayayba inuu wax akhriyo.

"Markii aan Taliban weyddiiyey buugaag, waxay ii keeneen kutub laga soo daabacay Urdu Bazaar Karachi iyo tafsiirka quraanka kariimka ah oo Ingiriisi."

"Kadib markii aan akhriyay kutubtaan iyo qur'aanka kariimka ah, waxaan si tartiib-tartiib ah u xiisaynayay diinta Islaamka, ugu dambayntii 5 bishii May, 2018, waxaan qaatay diinta Islaamka waxa aana bilaabay inaan barto weysada iyo sida loo tukado."

Xigashada Sawirka, JIBRAEL OMAR Qoraalka sawirka, Omar Weeks oo la kulmay ra'iisul wasaaraha Australia

'Eey ayaa laygu yeeray gudaha Australia, candhuuf ayaana la igu tufay'

"Waxaan inta badan dareemaa in dagaalka lagula jiro argagixisada loo arko dagaal ka dhan ah Islaamka," ayuu yiri Jibriil Cumar.

Wuxuu ku doodayaa in nasiib darro, dunida reer galbeedka ay ragaadiyeen nacaybka ka dhanka ah Islaamka.

Jibriil Cumar ayaa sheegay in markii uu dalka ku soo laabtay ka dib xabsi saddex sano iyo bar ah ay xubnaha qoyskiisana ogaadeen in uu taageerayo 'cadowga' xukuumadda Afgaanistaan Taliban, aad u adkeyd in la aqbalo arrintaas.

Buug ku saabsan Afgaanistaan

Marka la eego hamigiisa mustaqbalka, Gabriel Omar wuxuu sheegay inuu bilaabay inuu ka shaqeeyo buugiisa. "Buuggaan, waxaan awood u yeelan doonaa inaan ka soo baxo mas'uuliyaddayda inaan caalamka u sheego wax ku saabsan Afgaanistaan."