Maxaad ka taqaanaa madaxda caalamka ee aadka loo ilaaliyo?

11 Daqiiqadood ka hor

Laakiin maadaama ay haatan dadka dhaqaalahoodu sare u kacayo, Ilaalada gaarka ah baahida loo qabo, ayaa marba marka ka danbeysa kor u sii kacaya. Su'aasha imaneysaa, ayaa waxey tahay, maxaa keena in qofku ku fekero inuu is ilaaliyo, oo uu sameysto ilaalo gaar ah? Waxaanu kula soo soco siineynaa umuurtani.

Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa kamid ah madaxda dunida ee ammnigoodu aad loo sugo waxaana gacanta ku haya ciidan gaar ah oo loo yaqano the ''Secret Service''.

Gaariga Madaxweynaha Maraykanka ku safro ee loo yaqaano the Beast

Waxay gacanta ku hayan gaariga khaaska ah ee Madaxweynaha Maraykanku ku safro ee loo yaqaano the ''Beast'' oo ah gaari gaashaman oo leh astaamo gaar sida in gariga lagu keydiyo dhiiga Madaxweynaha.

The Beast ayaa sidookale waxaa uu awood u leeyahay in uu ka badbaado sawaariqda culus iyo hubka nukliyeerka haddii Madaxweynaha Maraykanka la bartilmaamedsado.

Waxaa gaarigan ku xiran hub culus oo isaga difaaci karo ciidii soo weerarto islamarkaasina waxaa uu awood u leeyahay in uu socdo xitaa haddii tayiradda neefta ka dhamaato.

Naqshada Gaariga the Beast

Khubaradu waxay sheegayan in gaarigan dhaqaalaha ku baxo sacaadiba ay tahay $2,200 doolar.

Diyaaradda Air Force One

Safarka Madaxweynaha waxaa kale oo u dheer diyaaradda, Sida ku qoran bogga Aqalka Cad ee dalka Mareykanka, diyaaradda khaaska ah ee Madaxweynaha Mareykanka ee loo yaqaano Air Force One waa diyaarad u diyaarsan in ay u safarto meel walba oo kamid ah dunida wakhti walba.

Diyaaradda ayaa waxay awood u leedahay inay shidaal ku qaadato hawada sare, waxaana ku rakiban qalab elektroonik ah oo loogu talagalay in uu ka difaaco waxwalba oo diyaaradda soo ridi kara.

Shaqaalaha cunto karinta ee saaran gudaha diyaaradda waxay cunto u diyaarin karaan dad gaaraya laba kun oo qof. Air Force One waxaa lagu nashqadeeyay oo ku rakiban qalab aan la jabsan karin oo loogu talagalay ammaanka Madaxweynaha iyo xiriirka qeybta hagista diyaaradda.

Daaqadaha diyaaradda waxay ka sameysan yihiin dhalo aan xabadda karin, albaab walba oo diyaaradda looga baxana waxaa ku rakiban jaraanjaro u gaar ah, umana baahna in bannaanka looga keeno jaraanjaro si lamid ah diyaaradaha kale ee adduunka.

Vladimir laftiisa ayaa ah shaqsi muran badan dhaliyay oo warbaahinta udub dhexaad u ahaa tan iyo markii uu xilka Madaxweynanimo qabtay, waxaana la xusay in ninkani uu bilaabay in uu kordho shakhsiyad isaga ku xeeran oo la mid ah madaxdii hore qaarkood.

Sidookale gaarigiisa waxaa la sheegay in ay ku xiranyihin qalab isgaarsiin oo uu marka uu doono kula xiriiri karo madaxda dalkaasi.

In aad kamid noqoto ciidankan ayaa ah arrin aan fududeyn waxaana loo bahanyahay in aad ka gudubto tijaaboyiin kala duwan ka hor int aan lagu soo xulin.

Waxaa qofka laga fiirinaya fikirkiisa ku aadan xisbiga shuuciga, herkiisa tebabra ee ciidan iyo waxbarashadiisa iyo in qof edab iyo nidaam iyo ixtiraam iyo dulqaad dheerad ah u leeyahay.

Balse waxaa la sheegay in sacaadiba diyaaradaasi ay isticmaasho lacag gaarayso 180kun oo doolar iyadoo gaariga Madaxweynaha uu scaadiba isticmaalo $2000 kun oo doolar.

Xog badan lagama haayo mushaarka ciidanka qaatan balse waxaa lagu qiyaasay marka ugu horeysa askariga ku biiro in uu qaato $2000 kun oo doolar bil walbo.

Gaariga uu ku socdo boqorka ayaa ah Mercedes benz Maybach C class loo yaqaano oo qiimahiisu yahay $50 malyan

Gaariga uu ku socdo boqorka ayaa ah Mercedes benz Maybach C class loo yaqaano oo qiimahiisu yahay $50 malyan oo doolar kaas oo si gaar loo hagaajiyay.

Hub walbo oo lagusoo weerarana gaariga waxaa uu awood u leeyahay in aan waxba soo gaarin boqroka. Waxaa iyaduna la sheegay in gaariga uu awood u leeyhay in uu damyo dhamaan talefoonada nagaalada ama deeganka uu ku suganyahay.