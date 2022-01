Maxaa ka jira in saacaddan ay saadaaliso qiyaamaha?

Waxa aan markii ugu horaysay ogaaday in ay jirto saacada qiyaamaha markii aan dugsiga ku jiray bartamihii sagaashamaadkii oo uu macalin i baray. Macallinkan ayaa fasalkayga uga warramay jahawareerka weyn ee taariikhda, isaga oo sharraxay in haddii wax kasta oo mar ka dhacay adduunka hal meel la isugu keeno ay noloshu soo bixi doonto horraanta Maarso, noolaha unugyada badan ayaa soo bixi doona bisha November. Aadamuhu kama soo muuqan doonaan muuqaalkan ilaa 23:30 habeenimo ee sanadka cusub.

Ka dibna waxay is barbar dhigtay qaybtan wayn ee taariikhda iyo sida uu u gaaban yahay mustaqbalka bini'aadanka, waxayna noo sheegtay sida koox saynisyahano ah oo Maraykan ah ay u maleeyeen in ay inoo hadhsan yihiin dhawr daqiiqadood ilaa aynu ka gaarno saqda dhexe.

Waa sheeko la yaab leh, oo sannado badan waxaan u maleeyay in tani ay tahay ka dhigan tahay saacada qiyaamaha: Fallaarahaka taagan saaacadda ayaa waxay u taagan yihiin wakhtiga ka haray dhamaadka adduunka, laakiin waxaa soo baxday in taasi aysan ahayn mid sax ah.

Maanta, saynisyahannada mas'uulka ka ah Saacadda Qiyaamaha waxay ku daabici doonaan bogga Bulletin of the Atomic Scientists go'aankooda sannadlaha ah ee ku saabsan sida ay fallaaraha ugu dhow yihiin saqda dhexe, markii shan iyo toddobaatanaad.

Sannadkii 2020-ka, madaxa shabakadda Bulletin, Rachel Bronson, ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in saacaddu ay ku dhowdahay dhammaadka adduunka - iyadoo ay ka harsan tahay 100 ilbiriqsi oo keliya. Laakiin si aad u fahanto macnaha dhabta ah, waa in aad fahanto qisada Saacada Qiyaamaha, halka ay ka timid, sida aynu u akhrinay, iyo waxa ay nooga sheegayso xaalada cakiran ee bini'aadmigu leeyahay.

Tani waxay ahayd mid aad muhiim u ah in la iska indho tiro. Welwelkii ugu horreeyay ee cilmiyeed ee ah in hubka Nukliyeerka uu awood u leeyahay inuu soo afjaro aadanaha ayaa waxaa kiciyay saynisyahano ka qayb qaadanaya tijaabooyinkii ugu horreeyay ee Nukliyeerka.

Laakiin waa maxay macnaha waqtiyadan iyo dhaqdhaqaaqyadan? In kasta oo ay fududahay in la sharaxo saacadda qiyaamaha qaabkii uu macalinkaygu igu sameeyay, odoroska wakhtiga u harsan bini'aadmiga, wakhtigan aad ayay u adagtahay in la saadaaliyo, faa'iido ma yeelanayso haddii ujeedadaadu tahay inaad ka hortagto qiyaamaha, halkii aad ka filan lahayd.