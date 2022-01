Go’aanka golaha wasiiradda ee ONLF iyo Falcelin degdeg ah oo ka dhalatay

Mustafe ayaa sidoo kale soo dhoweeyay in golaha ay ka xunyihiin in 'gacan cadaw la galiyay Cabdikariim Qalbi Dhagax.

Madaxweyne Mustafe ayaa sheegay in go'aankii golaha wasiiradda 2017-kii uu ahaa mid argagax galiyay shacabka deegaanka.

Dhanka kale Afhayeenka ururka ONLF Caddaani Hirmooge ayaa BBC-dau sheegay in ay soo dhoweeynayaan go'aanka Golaha Wasiiradda.

Kullankiisa Ra'iisul Wasaare Rooble ee Nairobi, waxay ka dhigan tahay in markii ugu horreysay uu la kulmay masuul xil sare ka haya dowladda, tan iyo markii la soo daayay.

Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kal hore diiday go'aankii golaha wasiiradda ee 2017-kii, iyada oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajana uu BBC-da u sheegay in uu waafaqsanyahay go'aankii baarlamaanka ee diidmada ahaa.

Kulankii golaha wasiiradda ee dhacay maanta oo ah 23-da Janaayo, 2022-da ayaa sidoo kale lagu go'aamiyay in ay qalad ahayn talaabadii Itoobiya loogu dhiibay Qalbi Dhagax sida uu warbaahinta u sheegay wasiiru dowladda xafiiska Ra'isulwasaaraha Cabdixakiim Ashkir.

Sida lagu qoray wakaaladda wararka u faafisa dowladda Soomaaliya ee SONNA sanadkii 2017-kii , Guddiga baarlamaanka ee kiiska Qalbi Dhagax baaray wuxuu sheegay in "Jabhadda ONLF aan loo aqoonsan in ay tahay urur argagixiso balse sidoo kalena la tix galiyo siyaasadda dalka ee ku salaysan in aan aqoonsi iyo gabaad, midna la siin ururada hubaysan ee ka soo horjeeda nabadgaliyada iyo jiritaanka dalka iyo wadamada deriska ah iyo guud ahaan dunida inteeda kale."