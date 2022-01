Dhawaqa rasaas laga maqlayo madaxtooyada dalka Burkina Faso

Saacad ka hor

in xil ka qaadis lagu sameyo taliyaasha ciidanka xoogga dalka iyo nabadsugiddain ciidamo badan la geeyo jiida hore ee dagaalka si ay ula dagaalamaan kooxaha dowladda ka soo horjeeda in ay helaan ciidamadu daryeel wanaagsan marka ay dhaawacyo ka soo gaaraan dagaallada iyo in gacan la siiyo qoysaska dadkii ku dhintay dagaalka.

Hadal telefishan laga sii daayay oo uu qaranka u jeediyay mar sii horaysay, wasiirka gaashaandhiga Barthélémy Simporé waxaa uu ku sheegay in ay jiraan falal yaryar oo ka dhacay qaar ka mid ah xeryaha ciidamada isaga oo tilmaamay in xaaladda taagan sida loo buunbuuninayo aaney ahayn.Gen Simporé ayaa ku booriyay dadka inay sii wataan howlahooda caadiga ah, isagoo sheegay in dowladdu ay sii deyn doonto faah-faahin dheeri ah wakhtiga ku habboon.Ma cadda halka uu ku sugan yahay Madaxweyne Kaboré, balse wasiirka gaashaandhigga ayaa beeniyay wararka la isla dhexmarayay baraha bulshada ee sheegaya in la xiray.